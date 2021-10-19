Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togo'nun FETÖ'ye karşı desteği takdire şayandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan toplantıda, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız" açıklamasında bulundu.