Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü'nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a heyet tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi.