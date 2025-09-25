Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan burada bir dizi görüşmeler gerçekleştirirken bugün de Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşme yapacak. Şimdi toplantının saati merak edilirken sıkça gelen soru "Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesi saat kaçta" oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin saat 18.15'te başlaması bekleniyor. Görüşme sonrası ise iki lider yemek yiyecek.

İki liderin Beyaz Saray’daki buluşmasında, ticaret ve yatırımın yanı sıra savunma sanayisinde iş birliği öne çıkacak; F-35 dosyası, Suriye, Gazze’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde olacak.