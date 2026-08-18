Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından güçlü bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca Gazze’de barış sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerindeki artışa dikkati çekerek, Türkiye’nin kalıcı barış ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımlara desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu paylaşımı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması’yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.”