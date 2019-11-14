Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump samimi bir çaba içinde

14 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ilgili, "Türkiye ile ABD arasındaki sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Trump samimi bir çaba içinde." dedi.

Erdoğan, "Trump'a karşı olan çevrelerin, ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade etmekte fayda var." diye konuştu.

ABD ile ilişkiler hakkında Erdoğan, "Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika da, Rusya da benim dostum olsun istiyorum. Bizim gayretlerimiz bunun için." ifadelerini kullandı.

"Patriotları da alabiliriz dedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patriotları da alabiliriz dedik. Bunu alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz. S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım' dedik. Ama S400'ü de alacağız."diye konuştu.

F-35'ler konusunda Erdoğan, "Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm." dedi.

"Yılmadan usanmadan takip edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz. FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz."

"Tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu anlattım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump’a hem Beyaz Saray’da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım." dedi.

Güvenli Bölge konusunda Erdoğan, "NATO ülkelerinin tavrını göreceğiz. Olumlu yaklaşım alırsak ilk etapta kuzeyde bir barış koridoruyla ilgili adım atabiliriz." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu’na da 'mektup iade edildi' diye bir haber vermek lazım"

Trump'ın mektubunu iade etmesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepkileri olmadı. Tabii Kılıçdaroğlu’na da 'mektup iade edildi' diye bir haber vermek lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ilgili, Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA