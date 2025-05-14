Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile düzenlenen çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katıldı.

Gazze’de süregelen çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki insani dramı sonlandırmak için girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Erdoğan, "Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak ve insani trajediye son vermek için artık harekete geçme zamanı geldi" dedi.

Toplantının en dikkat çekici gündemlerinden biri olan ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu adımı “tarihi” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, Suriye'nin terör örgütlerine karşı vereceği mücadelede destek sağlayacağını ifade etti.

Bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda taraflar, özellikle Gazze ve Suriye başlıklarında iş birliğini artırma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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