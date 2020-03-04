Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a taleplerimizi ilettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Rusya ziyaretinden beklentisine ilişkin, "Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Ziyaret öncesi Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz." cevabını verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Mühimmat vermek istiyoruz." açıklamasına işaret edilerek Türkiye'nin bu yönde bir talebinin olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim." ifadelerini kullandı.

Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

Erdoğan, sorulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesinin olmayacağını bildirdi.

"Verdiğimiz mücadelede ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise, "Bin yıldır kanlarımızla sulayarak, vatan toprağımız bu topraklarda hür bir şekilde yaşayabilmemiz, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehidimize, Suriye'de yenileri ekleniyor. Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin aralarında olduğu nice canlarımızı toprağa verdik. Şehitlerimizin makamları ali, şehadetleri mübarek olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yunanistan sınırında yaşanan olaylara ilişkin, "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz." dedi.