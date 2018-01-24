Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

24 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanı sıra ikili konulara da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.

Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekti. Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit ettiler.

Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda, gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma ve sivil kayıpları önleme çağrısı yaptığı ifade edildi. Trump'ın ayrıca, Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin dikkatli davranmasını istediği kaydedildi.

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