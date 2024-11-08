Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’tan elini taşın altına koymasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Tarih bize dünyamızın genel manada her 100 yılda bir kabuk değiştirdiğini gösteriyor. Bugün artık yapay zekadan insansız sistemlerden robotik teknolojilerden bahsediyoruz. Tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin insani beklentilerinde farklılaşmasını getirmektedir.

*Dijitalleşmenin konforunun yanı sıra insanın biricikliğini örselediğini çok net şekilde görüyoruz. Gerçekle sanalın, algı ile olgunun, yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın bakış açısını alt üst ettiği bir dönemde yaşıyoruz.

*Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaları mağdurları arasında ilk sırada kadınlar yer almaktadır. Birçok farklı mecrada kadınlar, yapay zekanın bu çirkin yüzüne çok sık muhattap olmaktadır. Kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifa edebiliriz.

*Yapay zeka algoritmalarında ve veri tabanlarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor. KADEM'in bu sürece öncelik etmesinde fayda vardır.

Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Daha fazla mağduriyet oluşmadan, sorunlar kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz.

"22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık"

*Kadınları dışlayan, adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığı hayrının dokunması mümkün değildir. Kadının toplumdan siyasetten dışlandığı sistem adaletsizlik.

*22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık. Yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhattap olduk. Kadınların zaten sahip olmaları gereken haklara kavuşturma çabalarında muhalefeti hep karşımızda bulduk. Eğitim ve çalışma hayatından başta olmak üzere her alanda engelleri kaldırdık.

"Gazze'yi gündeme taşıdık"

*Gazze'de bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, davasına kol kanat geren kadınların direnişi devleşiyor. Şunu net söylemek isterim. Gazze'de ve Lübnan'da katliam durana, ateşkes yapılana kadar kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. İşgalcilerin saldırılarının başladığı bugüne kadar, katıldığımız uluslararası programlarda Gazze'yi gündeme taşıdık.

“Trump’tan elini taşın altına koymasını bekliyoruz”

*Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettik. Gazze ve Lübnan'ı hatırlattık. Trump'tan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz.