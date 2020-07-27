Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamladı

27 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cuma günü vasıl olacağımız mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçük baş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir.

Kurban Bayramı ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı. Gerek kurbanlıkların kontrolü, kesim yerleri, temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimiz için bu kuralları harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Güzel günler bizi bekliyor.

Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için 26,5 milyon liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. Her bir vatandaşımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Mersin, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu maalesef ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Milli Savunma Bakanımız olay yerine intikal edip mevcut bilgileri aldılar. Şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum, yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum.

Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz.

Ayasofya'nın ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarının kullanmasının son örneğidir. Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz. Ayasofya'nın secdelerle yeniden buluşması ile bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

Bu bayramda, emeklilerimize 1000 TL bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Yükseköğretim öğrencilerinin de evde bakım ücretilerini de bayramı beklemeden hesaplarını yatıyoruz.

Fındık ihracatımız 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Fındık alım fiyatlarını da belirledik, Fındık fiyatları kg alış fiyatı 22,5 liradır. Kilogram başına da 2 lira yardım yapıyoruz.