Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi iyi biliyoruz. Milletim gönlünü ferah tutsun.

Eğitimde önümüzdeki dönemden itibaren yeşil dönüşüm hamlesinin müfredata girmesini sağlıyoruz.

İklim elçileri ile gençlerimizi uzman düzeyinde yetiştirerek sürece dahil ederek, yeni sektörler, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında bizimle olan her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz yolunda zerremiskal katkısı olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

'Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'deki sorunların asıl sebebi tek başına bu başlık değildir'

Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı kabul edecek olursak ekonomi programı olmuştur. Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'deki sorunların asıl sebebi tek başına bu başlık değildir. Eğer öyle olsaydı geçmişteki ekonomi programları ile bu sorun çözülmüş olurdu.

Yüksek faizle asıl kazanan bir avuç tuzu kuru kesim, kaybeden üretimin düşmesi ile geleceği kararan milyonlardır.

Dünya genelinde 136 ülkenin Merkez Bankası enflasyon oranının altında faiz uyguluyor. Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır. Uluslararası kuruluş başkanları bile açıkça faiz ve enflasyonla ilgili ezberlerin bozulması gerektiğini söylüyor.

Tıpkı kamu borçları gibi vatandaşlarımızın borçları da diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde.

Kimse bizden bunu beklemesin, biz faizi düşürmeye devam edeceğiz."



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