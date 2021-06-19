Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde KDV desteği konusunda müjde vereceğim

Curmhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmasında, "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." dedi.

Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise Erdoğan, "Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine Toplantısından sonra inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz." ifadelerini kullandı.