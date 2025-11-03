Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tüm zamanların rekorunu kırdık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Kabinemizin 2’inci döneminin 51’inci toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara kadar geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Aldığımız kararların ve istişarelerin ülkemiz ve milletimiz adına ve tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını dilerim.

"Tüm zamanların rekorunu kırdık"

Değerli arkadaşlar, 2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında malum turizm geliyor. 23 sene önce 13.2 milyon olan ziyaretçi sayımız geçen yıl 62.3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi.

Sektörümüzü kum, deniz, güneş üçgeninden çıkartarak sağlıktan kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Aslında Türkiye olarak sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir.

Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Gerek gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara, gerekse bölgemizdeki gerginlik ve çatışmalara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor.

2025 yılının ilk 9 ayına ait veriler kısa süre önce açıklandı. Buna göre 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 49 milyon 993 bin kişi oldu. Bu rakam bir önceki senenin aynı dönemine göre %1,6 büyüme anlamına geliyor.

Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemiz tam 50 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu tüm zamanların 3 çeyrek rekorudur.

İlk 9 aylık gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 arttı. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim.