Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Türk Devletleri Teşkilatı’nın “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temalı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Gebele’ye gidecek. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi’nin yanı sıra çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 12. Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Gebele şehrinde düzenlenecek zirveye katılacağını bildirdi.
Duran, zirvenin “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla düzenleneceğini belirterek, toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin ele alınacağını aktardı.