Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi kurumsallaşmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü iş birliğinin kurumsallaşması gerektiğini belirterek, düzenli zirveler yapılacağını açıkladı. Hindistan-Pakistan arasında sağlanan ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin sürece katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bu iki dost ülkeyle işbirliğini geliştirmenin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Üçlü işbirliğimizin kurumsallaşması için dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler.

* Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.

* Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren çatışmada, temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

* 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz.

"İşbirliğimizi kurumsallaştıracağız"

* Düzenli üçlü zirveler düzenlemek suretiyle işbirliğimizi kurumsallaştıracağız. Terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak duruşumuzu güçlendireceğiz. Ortak, müşterek adımlar atmayı büyüteceğiz. Kuzey-güney ulaştırma koridoru gibi projelere daha çok katkı sağlayacağız.

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