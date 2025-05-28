Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi kurumsallaşmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, üç ülke arasındaki iş birliğinin kurumsal hale gelmesi gerektiğini belirterek, dışişleri bakanlarının bu konuda gerekli çalışmaları yürüteceğini söyledi. Erdoğan, özellikle terörle mücadele, sınır aşan tehditler ve bölgesel barış konularında ortak adımların artırılacağı mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü iş birliğinin kurumsallaşması gerektiğini belirterek, düzenli zirveler yapılacağını açıkladı. Hindistan-Pakistan arasında sağlanan ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini temenni ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin sürece katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Bu iki dost ülkeyle işbirliğini geliştirmenin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Üçlü işbirliğimizin kurumsallaşması için dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler.
* Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.
* Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren çatışmada, temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.
* 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz.
"İşbirliğimizi kurumsallaştıracağız"
* Düzenli üçlü zirveler düzenlemek suretiyle işbirliğimizi kurumsallaştıracağız. Terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak duruşumuzu güçlendireceğiz. Ortak, müşterek adımlar atmayı büyüteceğiz. Kuzey-güney ulaştırma koridoru gibi projelere daha çok katkı sağlayacağız.
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