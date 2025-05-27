Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bir hukuk devletidir, son tahkikatları olumlu karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de kimsenin hukukun üstünde olmadığını söyledi. Kamu görevi ifa eden herkesin milletin karşısına çıkmakla mükellef olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir hukuksuzluk varsa bunu önce yargıya sonra da vatandaşa hesap vermek zorundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sayıştay tam 163 yıldır ülkemizin en kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Başkanlığımız TBMM adına üstlendiği denetim ve yargı görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Sayıştay camiamızın özveriyle çalışan tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum.

* Zayıf, sağlıksız bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay başkanlığımız bu denli önemli bir vazifeyi tam 163 yıldır yerine getirmektedir.

* Devlet hazinesinin, müdafaa edilmesi bu yönüyle Sayıştay'ın uktesindedir. Bizim inancımızda, emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdedir. Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardandır.

* Amir ya da memur fark etmeksizin, harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı bu titizlikle hareket etmelidir. Kamu malının savurgan bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez.

"Türkiye bir hukuk devletidir"

* Türkiye'de kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi ifa eden herkes milletin karşısına çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa bunu önce yargıya sonra da vatandaşa hesap vermek zorundadır.

* Son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar çerçevesinde bu yönde atılan her müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz.