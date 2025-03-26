Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine sabotajın hesabı sorulacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan protestolar üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e yüklenirken, "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında kendi yakınlarının bile suratına bakacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

TBMM çıkışı gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erdoğan, "Turbun büyüğü CHP'ye kayyum mu, nedir?" diye soran muhabire "Turbun büyüğünü soruyorlar, sen cevapla” dedi. Erdoğan "Yakında ABD ziyareti olabilir mi" sorusuna da "İnşallah" cevabını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti'de eski diye bir kavrama yer yoktur. Kutlu davamıza inanan herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir.

Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da soygun çarkını bozmamızdandır. 23 yıl boyunca en büyük tepkiyi bunlardan gördük. Bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Türkiye'deki başarılarımızı ihanetlere rağmen başardık. Kaos çıkarma niyetinde olanları engelledik.

Türkiye ekonomisine sabotajın hesabı sorulacaktır

Hem milletimiz hem devletimiz bunları gerektiğinde hesabı sorulmak üzere tek tek belleğine kaydetmiştir. Milli iradeye yönelik ihanetlerin hesabı hukuk önünde tek tek sorulmuştur. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz.

Heybedeki büyük turplar

İstanbul'un büyükşehri ve kim ilçe belediyeleri yolsuzlukta yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Üniversite sınavını kazanan yüz binlerce gencin hakkının yenildiği usulsüz diplomayla başlayıp, bütün şehri saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu gün yüzüne çıkmış oldu. Güya yakıt tankeriyle taşınan milyonlarca liralık sebze ve meyveden İstanbul halkının en mahrem bilgilerinin yabancılara peşkeş çekilmesine kadar her türlü gayrimeşruluk var. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında kendi yakınlarının bile suratına bakacak yüzleri kalmayacak.

Belgeleri getirenler CHP'lilerin kendileri

Ortada bunca yolsuzluk varken hakkı hukuku, adaleti dilinden düşürmeyen CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine, ucuz siyaseti tercih etti. CHP yönetimi insanları sokağa döküp, ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etmeye çalıştı. Çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına esas olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP'lilerin kendileridir. İtirafçılık sırasına girenler, savcılığa belge yağdıranlar CHP'li. 'Kurultayda şaibe var' diyerek mahkemeye şikayette bulunanlar CHP'li. Ama suçlu AK Parti.

Sizin paylaşım kavganız sebebiyle başlayan yargı sürecini niye bize mal ediyorsunuz? Partiniz içindeki ihbarcılık yarışına ne için bizi karıştırıyorsunuz? Son olayda filmlerdeki gibi soyguncular birbirine girmiş, suç ortakları birbirini satmış gidip yargıya ihbar etmiştir. Seviyeyi ne kadar düşürürseniz düşürün, boşuna. CHP'deki iç savaş sebebiyle de olsa yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur.

Ağzı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten artık vazgeçin. Bodoslama daldığınız çukura bizi ve milletimizi çekmeye çalışmayın. Şayet kendinize zerre kadar saygınız varsa biraz dürüst olun, şeffaf olun. Ne bu millet ne bu devlet ne de bu yargı böyle bir kepazeliğin üstünün kapatılmasına asla izin vermeyecektir.

Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki

Kalkıyor tüm medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor. Bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim hazine ve maliye bakanımı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Sen nasıl olur da hazine ve maliye bakanımı şikayet edersin? Hepsinden öte, hepsinden öte bu marjinal grupları Şehzadebaşı'na toplayıp orada Şehzadebaşı Camii'nin yanındaki kabristanı adeta yerle bir ediyorlar. Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar.

Yüzü maskeli teröristleri tespit edeceğiz

Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Orada tarih yatıyor. O tarihi eserleri bu şekilde yıkmaya yeltenmek yenilir yutulur bir iş değildir. Onun için de şu anda biz yargımızla da bu işin üzerine gidiyoruz ve bu eylemlere katılanların da tespitini yapmak suretiyle bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.

Pazartesi akşamı yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere sırf AK Parti karşıtı diye siz prim verdiniz. Siyasete nefret söylemlerini siz soktunuz. Bu milletin fertlerini yıllarca birbirine siz düşürdünüz. Bugün güya rahatsız olduğunuz kötülüğü siz sıradan hale getirdiniz.

Pazartesi akşamı meydana gelen yolsuzluk, soysuzluk CHP yönetiminin ısrarla ve inatla sürdürdüğü nefret siyasetinin bir sonucudur. Bundan kaçamazlar. Bundan kendilerini ayrı tutamazlar. Yaşanan bu alçaklığın en büyük sebebi CHP yönetiminin tükenmişliğidir, ta kendisidir. Sayın Özel maalesef özgürleşememiştir. Koltuğunu borçlu olduğu vesayet odaklarının emrinden çıkamamıştır. Özellikle son bir haftada sarf ettiği sözleriyle, tavırlarıyla şu an bulunduğu makama yetersiz geldiğini, oturduğu koltuğu dolduramadığını çok açık net ortaya koymuştur."