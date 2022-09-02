Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye en üst lige yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi.

İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.

Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.

(6'lı masa) Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı, kendilerini ilgilendirir.

(6'lı Masa) Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı, kendilerini ilgilendirir."