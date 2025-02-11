Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Malezya ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısı düzenlerken İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" dedi.

İkili ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkacak

Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan kazan anlayışı ile artırma konusunda işbirliği içindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik.

Sanayi, teknoloji, enerji, turizm, kültür ilişkilerimizi de etraflıca ele aldık. Malezya’nın ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.

Sabiha Gökçen ile ilgili yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yaparak çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmayı istiyoruz.

ASEAN'a İsrail çağrısı

Şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’ e gönderdik, bu aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duruşunu takdir ediyoruz.

İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste de İsrail verdiği sözleri tutmadı. İsrail, Filistin topraklarından sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. Bütün ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum."