Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yüzyılı engellilerin de yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.

*3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz.

*Biz her zaman şunu savunduk. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Türkiye'de hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz.

*Kara günler artık geride kaldı. Sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefimizde engellilerimizle kol kola omuz omuzayız.

"Engelliler dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilecek"

*2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan ederek bu alandaki çalışmalarımıza hız kazandırdık. Erişilebilirlik yalnızca fiziki yapılarla sınırlı değil, teknolojinin tüm unsurlarına kapsıyor. Engellilerin dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakında yayınlayacağız

*Engelli öğrencilerimiz okul ulaşımlarını hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorlar.

*28 bini aşkın kamu personelimiz erişilebilirlik eğitimine katıldı. Kamuda engelli memur atamalarının önünü yine biz açtık. Kamuda memur sayımız 71 bine yaklaştı. Engellilerimizin özel sektörde istihdam edilmesine önem veriyoruz.