Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi" programında konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Hatırlayın Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri göndereceğini söylemişti. O zaman ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriyeli muhacirleri buradan göndermeyeceğiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik.

* Göç meselesi özellikle son yıllarda küresel bir olgu olarak dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her yıl milyonlarca insan savaş ve ekonomik nedenlerle topraklarını terk ediyor.

"Oranlar katlanarak artıyor"

* Şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Bunun 165 milyonu ise göçmen işçidir. Mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Veriler her dakika 20 kişi çatışma nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda. Dünya nüfusunun yüzde 6'sı göçmen olarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

* Hemen her gün botların içinde Ege'de göçmenlerin acı haberlerini alıyoruz. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahları üzerinde hayatlarını kaybetti. Avrupa'ya sığınan binlerce çocuğun akıbeti ortaya çıkarılamadı. Organ ve fuhuş mafyası dahil masumlar zalimlerin kanlı pençesinde sönüp gitti. İnsanların göçe zorlayan Batılı ülkelerin politikaları olsa da hiçbirini bu süreçten sonra ortada göremiyorsunuz.

Ülkemizde muhalefetin, iddia ettiği göçmen sayısı asla yoktur"

* Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır."

"Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var"

* Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz 1 milyon 90 bini ikamet izni ile 176 bini de uluslararası koruma altındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen var. Bu sayı tedbirlerle günden güne azalmaktadır. 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem.' Bu sözler ecdadımızın. İşte biz onlara layık olmaya çalışıyoruz.

* Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.