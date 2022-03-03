Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin önünde iki yol var

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan özetle, şunları söyledi:

"Rusya ukrayna'nın düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi?

Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girerek geldiğimiz yolu taçlandırmaktır.

İkincisi 1990'lı yılların sosyal kaos, ekonomi kriz dönemlerine geri dönmektir. Bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir.

Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler.

Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir."