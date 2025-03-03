Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilere verdiği iftar programında önemli dış politika açıklamaları yaptı. Türkiye'nin, Ermenistan ile normalleşme sürecini ilerlettiği gibi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı tesis etmek için bir anlaşma beklediğini belirtti.

Ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki istikrarı koruma arzusunun altını çizen Erdoğan, komşu Yunanistan’la da karşılıklı adımlar atarak olumlu bir atmosferin tesis edilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Orta Asya’daki kardeş cumhuriyetlerle her alanda güçlü ilişkilerini sürdürdüğünü, aynı şekilde Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi uzak coğrafyalarda da somut sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin Türkiye için bir stratejik öncelik olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye'nin yer almadığı Avrupa’nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez” dedi.