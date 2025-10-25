Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapanış programında konuştu. Ülke gündemi, dış politika ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şefkat, merhamet, adalet...

- Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Savaşlar çevremizi tehdit ediyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor.

- Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat, merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor.

- Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz.

- Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır.

Önce terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge

- Türkiye Yüzyılı'na giden yolda ilk sırada yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak yer alıyor.

- Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Önce terörsüz Türkiye'yi sonra terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız.