Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Bitlis organize sanayi bölgesinde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Toplam yatırım miktarı 4.5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisini de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarda 3600 kardeşimiz iş imkanına sahip olacak.

- Türkiye'yi yatırım istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak illerimiz arasında da ayrım yapmıyoruz. İstanbul'a, Ankara'ya hizmet götürürken, Muş'u Bitlis'i ihmal etmiyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 2900 kişi kapasiteli yurt tesisi açtık.

- Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

"Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır.