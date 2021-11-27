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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TRK" ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 13.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü’nde resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Berdimuhammedov baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki lider görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

 