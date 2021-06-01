Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü işbirliğine Türkiye olarak varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra yaptığı kanışmada şunları söyledi:



"Türkiye son 14 yılda Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağıdır. Ticareti hızlandıracak gümrük anlaşmaları üzerine çalışıyoruz. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız.

Sayın Başbakan ile FETÖ başta olmak üzere terör ile mücadele konusu da ele aldık. Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesilede vurguluyoruz.

Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la güçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında, özellikle de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız.

Ve bu yıl içerisinde de yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı dışişleri bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız."