Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet yarışımız devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili olarak 'İnşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.' diye konuştu.
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Erdoğan özetle şunları söyledi:
"Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.
Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."
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