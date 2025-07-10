Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin ayağına vurulmuş kanlı prangayı söküp atıyoruz”
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye mesajı vererek "Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz. Türkiye'yi yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı verdi. Konuşmasının başında şehit askerlere rahmet dileyen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Daha önce de pek çok kez ifade ettim. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde, Türkiye'yi inşallah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yazılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü, çok daha muhkem bir şekilde geleceğe taşıyoruz."
Terör duvarı yıkılılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör duvarı yıkıldıktan sonra, Allah'ın izniyle, her şeyin çok daha farklı olacağını dile getirdi. Daha fazla acının, daha fazla gözyaşının önüne geçileceğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunun da kazananı, hep söylediğim gibi; Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile tüm Türkiye olacak, ardından tüm bölgemiz ve bölgedeki kardeşlerimiz olacak. Ne yapıyorsak, işte bu anlayışla, bu hassasiyetle yapıyoruz. Pazartesi DEM Parti heyeti ile görüştük. Terörsüz Türkiye hedefimizi kuvveden fiile çıkarma irademizi teyit ettik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan, karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden, mümkün olan en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz."
Seçimler 2028’de yapılacak
Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrılarına da cevap verdi. Erdoğan, “Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, Mahalli İdareler Seçimleri 2029 yılında yapılacak bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, 'şu tarihte seçim yapılsın' demek sizin kendi hayaliniz olabilir, ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Bunlar sandığı, kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar. Şayet Cumhuriyeti ve demokrasiyi, hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, hiç kusura bakmayın, millet buna müsaade etmez. Cezaevlerinden meclise tünel kazma işi, siyasetin işi değildir" dedi.
'Dava TRT'den yayınlansın' teklifine destek
Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin davanın TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin çağrısına destek verdi. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları cevaplandıran "Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir ifadeyi kullandıysa bana göre gayet güzel bir taktirdi" diye konuştu.
Terör örgütü 11 Temmuz’da silah bırakacak
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın video mesajında silah bırakma çağrısı yer aldı.
İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık görüntülü bir mesaj yayınlandı. Kandil'e gönderilen mesajda silah bırakma çağrısı yer aldı, Meclis'te kurulacak komisyonun önemi vurgulandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajında, "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” dedi. Bu mesajın ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Süleymaniye’de bir grup PKK’lının katılımıyla 11 Temmuz’da silahların bırakılmaya başlanacağını duyurdu. Doğan, “Bu tarihi sürece tanıklık etmek için orada olacağız" ifadelerini kullandı.