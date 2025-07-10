Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin ayağına vurulmuş kanlı prangayı söküp atıyoruz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplan­tısı'nda yaptığı konuşmasına, ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı ver­di. Konuşmasının başında şe­hit askerlere rahmet dileyen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge he­defimize ulaşarak şehitlerimi­zin ruhlarını şad edecek, onla­rın fedakarlıklarının boşa git­mediğini dost düşman herkese göstereceğiz. Daha önce de pek çok kez ifade ettim. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatıra­sına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yok­tur ve olamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin rehberliğinde, Türkiye'yi inşal­lah yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulmuş bu kanlı prangayı ta­mamen söküp atıyoruz. Şehit­lerimizin fedakarlıklarıyla ya­zılan kardeşlik destanımızı çok daha güçlü, çok daha muhkem bir şekilde geleceğe taşıyoruz."

Terör duvarı yıkılılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör duvarı yıkıldıktan sonra, Allah'ın izniyle, her şeyin çok daha farklı olacağını dile getir­di. Daha fazla acının, daha fazla gözyaşının önüne geçileceğini vurgulayan Erdoğan, şu değer­lendirmelerde bulundu:

"Bunun da kazananı, hep söy­lediğim gibi; Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile tüm Türkiye olacak, ardından tüm bölgemiz ve böl­gedeki kardeşlerimiz olacak. Ne yapıyorsak, işte bu anlayış­la, bu hassasiyetle yapıyoruz. Pazartesi DEM Parti heyeti ile görüştük. Terörsüz Türkiye he­defimizi kuvveden fiile çıkarma irademizi teyit ettik. Önümüz­deki günlerde olumlu haberle­rin alınacağı bir evreye giriyo­ruz. Bu hayırlı sürecin herhan­gi bir yol kazası yaşanmadan, karanlık ve kirli mahfiller tara­fından sabote edilmesine fırsat vermeden, mümkün olan en kı­sa sürede, başarıyla neticelen­mesini temenni ediyoruz."

Seçimler 2028’de yapılacak

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrıla­rına da cevap verdi. Erdoğan, “Anayasa ve Seçim Kanunu de­ğişmediğine göre, Cumhurbaş­kanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, Mahalli İdareler Seçimleri 2029 yılında yapıla­cak bay Özgür. Takvimde par­mağını rastgele bir pazar gü­nüne bastırıp, 'şu tarihte seçim yapılsın' demek sizin kendi ha­yaliniz olabilir, ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Bunlar sandığı, kendi iç müca­delelerinde sergiledikleri tiyat­ronun bir aksesuarı sanıyorlar. Şayet Cumhuriyeti ve demok­rasiyi, hukuk önünde hesap ve­ren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma proje­sine dönüştürmek istiyorsanız, hiç kusura bakmayın, millet bu­na müsaade etmez. Cezaevle­rinden meclise tünel kazma işi, siyasetin işi değildir" dedi.

'Dava TRT'den yayınlansın' teklifine destek

Erdoğan, MHP lideri Bahçe­li'nin, İBB'ye yönelik yolsuz­luk soruşturmasına ilişkin da­vanın TRT'den canlı yayınlan­masına ilişkin çağrısına destek verdi. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları cevap­landıran "Erdoğan, "Sayın Bah­çeli böyle bir ifadeyi kullandıy­sa bana göre gayet güzel bir taktirdi" diye konuştu.

Terör örgütü 11 Temmuz’da silah bırakacak

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın video mesajında silah bırakma çağrısı yer aldı.

İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık görüntülü bir mesaj yayınlandı. Kandil'e gönderilen mesajda silah bırakma çağrısı yer aldı, Meclis'te kurulacak komisyonun önemi vurgulandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajında, "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” dedi. Bu mesajın ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Süleymaniye’de bir grup PKK’lının katılımıyla 11 Temmuz’da silahların bırakılmaya başlanacağını duyurdu. Doğan, “Bu tarihi sürece tanıklık etmek için orada olacağız" ifadelerini kullandı.