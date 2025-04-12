Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkesini şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni terminal binalarımız Antalya için havacılık, kültür ve Turizm sektörü için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Antalya Havalimanımız son iki yıldır 35 milyon kapasite üzerinde kişiye hizmet veriyor. Antalya Havalimanı'nı büyütmek için güçlü bir adım attık. Proje kapsamında dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin kapasitesini büyüttük. Antalya Havalimanımız 2023’te yaklaşık 36 milyon, 2024’te direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. 2029 yılına ise toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

Yeni terminal binalarımız modern mimarisiyle, güçlü alt yapısı ile Antalya'nın kapılarını misafirlerine açacak. Gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi ve vizyoner bir projeyi şehrimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi, kamu özel iş birliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yükleyici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceğiz.

2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardık. Yapımı devam eden havalimanları ile bu sayı 60'a çıkacak.

"Batı karşısında eğilip bükülenler dik duruşumuzu anlayamaz"

Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, bizim neyin mücadelesi verdiğimizi asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarıyla başbaşa bırakıp her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Bugün olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz. Çünkü biz bu millete güveniyoruz, inanıyoruz.