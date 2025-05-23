Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda duyurdu: 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edildi

Uluslararası Aile Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenleniyor. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern çağda aile yapısının ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, yeni sosyal destek ve demografik vizyon programlarını açıkladı.

Konuşmasında, “İnsanlar hayatı aile ortamında öğrenir, aile toplumu ayakta tutan çimentodur. Huzur bulduğumuz en korunaklı limandır” diyen Erdoğan, modernleşme adı altında yürütülen bazı anlayışların aileyi yıprattığını söyledi.

LGBT+ hareketine hakkında konuşan Erdoğan, “Özgürlük ambalajıyla sunulan aslında büyük bir kölelik düzenidir. Cinsiyetsizleştirme projeleri milli bünyemizi tehdit ediyor. Bu projelerle mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı"

Ayrıca, aileye yönelik politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edildiğini açıklayarak bu süreçte aile odaklı kalıcı politikalar geliştirileceğini belirtti.

Doğurganlık hızı için "felaket" yorumu

TÜİK’in doğurganlık hızının 1,48’e düştüğünü açıklamasına da değinen Erdoğan, “Bu bir felakettir. Kritik eşik olan 2,1’in çok altındayız. Bu mesele ne iktidarın ne muhalefetin görmezden gelebileceği bir konudur” dedi.

Doğum yardımı ödemeleri için tarih verildi

Erdoğan ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yapılan başvuruların 114 bine ulaştığını bildirirken, "28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız" diyerek 163 bin 295 haneye toplamda 1,2 milyar liralık ödeme yapılacağını açıkladı.