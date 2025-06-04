  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Umman ile işbirliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA