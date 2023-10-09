Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimizin yasakla ve baskıyla anılmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversiteleri sadece bilim ve akademik meslek öğrenme yeri olarak görmenin sığ bir bakış açısı olduğunu belirterek üniversitelerin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'da yüksek öğretim alanında ilk sıralarda yer aldığını açıklarken "340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız." ifadelerini kullandı.