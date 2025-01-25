Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da: 2028 seçimlerini işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ak Kadınlara özellikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kürt, Türk, Alevi ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, dil kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız.

* Uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemli. Ancak, yeterli değil. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz.

* Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiklileri, hatayı bakasında özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz.

* Rakamları eğip bükmek, tabiri caize kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek, bize ve Ak Parti'ye asla yakışmaz.

* Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir.

* Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur.

* Kongrelerimize sadece vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizin aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesile olarak da görüyoruz.

2028 seçimleri

* 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız.

* Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde Ak parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

* Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere kadar durmadan, dinlenmeden, sahayı sürekli domine ederek eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı programlı bir çalışma ortaya koyacağız.

* (Van'da) Hanım kardeşlerim herkese tek tek ulaşacak, verdiğimiz zorlu mücadeleyi onlara anlatacak, gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz.

Van'a yatırımlar

* Van'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir.

* Van bugün bölge şehirleri içerisinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla bir yıl gibi parlamaktadır.

* İpek Yolu'nun ana kavşaklarından olan Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız ve yapıyoruz.

* İftira, çamur atarak kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun da eğmeyeceğiz.

* Van' yaptığımız yatırımların güncel değeri 552 milyar lirayı geçiyor.

Terörle mücadele

* 40 yılır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşaallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz.

* 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak hissiyatı paylaştığını görmekten açıkçası memnuniyet duyuyorum.

* Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluan avantajlı iklimi bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz.

* Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sukunetle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı bir şekilde devam ettiririz.