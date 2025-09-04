Google Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, ziyaretin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceğini belirtti. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
