Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret edecek. Görüşmenin gündemine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Duran, ziyaretin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceğini belirtti. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.
