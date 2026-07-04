Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney'den kritik görüşme

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'in 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.