Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis New York'ta buluşacak

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 23 Eylül Salı günü New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bir araya gelmesinin beklendiğini aktardı.

Yunan hükümeti kaynakları tarafından doğrulandı

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti kaynakları tarafından doğrulanan görüşme öncesinde Miçotakis'in pazartesi günü ABD'ye gideceği, Genel Kurul konuşmasını ise 26 Eylül Cuma günü yapacağı bildirildi.

Haberde, iki liderin ekiplerinin, Türk makamlarının Ege'de "Piri Reis" gemisinin araştırmaları için yayınladığı NAVTEX sonrası yaşanan sınırlı gerilimin ardından yoğun temas halinde olduğu kaydedildi. Görüşmede "sakin sular" atmosferinin korunmasına yönelik mesajların verilmesi, ayrıca elektrik bağlantısı gibi somut başlıkların da gündeme gelebileceği ifade edildi.