Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Yemen’de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye’nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti" denildi.