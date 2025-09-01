Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle yaptığı ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Devam eden görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"Enerji ortaklığımız stratejik"

Putin, görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor" ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik ve siyasi katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'e, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz" diyerek, "Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var" dedi.