Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Rus haber ajansı Interfax, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kremlin basın servisinden aktarılan bilgilere göre, Putin görüşmede Alaska'daki Rusya-ABD zirvesine ilişkin değerlendirmelerini Erdoğan'la paylaştı.

Interfax'a göre Kremlin kaynakları, "Liderler, Ukrayna etrafındaki son gelişmeleri ele aldı. Rusya tarafından, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında İstanbul'da yürütülen müzakerelere sağladığı katkı memnuniyetle not edildi" ifadelerini aktardı.

Tarafların 'kişisel temaslarını sürdürme' konusunda mutabık

Ayrıca görüşmede, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi dâhil olmak üzere, bazı ikili gündem maddelerinin de konuşulduğu belirtildi. Tarafların bu kapsamda 'kişisel temaslarını sürdürme' konusunda mutabık kaldığı da kaydedildi.