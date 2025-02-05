Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü: Bölgesel iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkileri, bölgesel güvenliği ve ekonomik iş birliğini ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Suriye halkının yıllarca süren zulüm ve savaşın ardından özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, Türkiye’nin Suriyelilere verdiği desteği sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türkiye’nin aktif rol alacağını dile getiren Erdoğan, "Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapısının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız" dedi. Ayrıca, ülkedeki güvenlik tehditlerine karşı Türkiye’nin Suriye ile iş birliği içinde hareket edeceğini belirtti.

"İlişkilerimiz stratejik düzeye taşınacak"

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeni dönemde güçleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurumlarımız yoğun çaba içinde. Karşılıklı ziyaretlerin ve temasların artacağına inanıyorum" dedi.

Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleriyle mücadele konusunda iki ülkenin ortak hareket edeceğini belirten Erdoğan, "DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı mücadelede Suriye'ye her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’nin desteğini unutmayacağız

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise konuşmasında Türkiye’nin Suriyelilere sağladığı yardımlar için teşekkür etti. "Suriye halkı, Türk devleti ve halkının milyonlarca mülteciye kapılarını açarak gösterdiği tarihî duruşu asla unutmayacak" diyen Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

Şara, Türkiye ve Suriye’nin ekonomik kalkınma, altyapı yenileme ve güvenlik konularında ortak çalışmalara başladığını belirterek, "Bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en kısa sürede Suriye’ye davet ettiğini belirten Şara, Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak için gösterdiği çabaları takdir ettiğini söyledi.