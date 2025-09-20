Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya gelecek: Görüşmenin tarihi ve ele alınacak konular belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzeri X üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan paylaşımında, Beyaz Saray’da yapılacak görüşmede başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını söyledi.

Yapılacak görüşmenin Türkiye ile iş birliğinin daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Başkan Trump ile… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2025

Görüşmeyi Trump duyurmuştu

Cumburbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı öncesinde Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşım ile Erdoğan'la görüşeceğini duyurmuştu.

Trump paylaşımında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.​​​​​​​

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadesiyle tamamladı.