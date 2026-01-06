Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA