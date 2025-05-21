Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Viktor Orban Budapeşte’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Karmelit Manastırı’nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan’da, Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.
Başkent Budapeşte’de düzenlenen zirve çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karmelit Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.
İki liderin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.