Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve devam eden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin barış süreci konuları ele alındı.

"Türkiye katkılarını sürdürmeye devam edecek"

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 'e, Alaska ve Washington'daki temaslarını yakından takip ettiğini söyledi. Erdoğan, savaşın kalıcı bir barışla sonlanması için Türkiye'nin çabalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, barışın sağlanmasının ardından Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliğine yönelik katkılarını sürdürmeye devam edeceğini de ifade etti.