Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi resmi törenle ağırlayacak. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaret kapsamında "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" düzenlenecek ve çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi ağırlayacağını duyurdu.
Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Sudani’nin Türkiye’ye üst düzey bir heyetle resmi ziyarette bulunacağını belirtti. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Altun, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı"nın da gerçekleştirileceğini aktardı.
Ayrıca ziyarette iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının öngörüldüğünü vurgulayan Altun, "Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.