Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi ağırlayacağını duyurdu.

Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Sudani’nin Türkiye’ye üst düzey bir heyetle resmi ziyarette bulunacağını belirtti. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Altun, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı"nın da gerçekleştirileceğini aktardı.

Ayrıca ziyarette iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının öngörüldüğünü vurgulayan Altun, "Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.