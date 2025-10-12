Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, ABD Başkanı Donald Trump da dahil 20'den fazla liderle 'Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak.

Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasını, bölgesel güvenlik için yeni bir sayfa açmayı amaçlayan zirve; 9 Ekim'deki ateşkesin de pekiştirilmesini hedefliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası

9 Ekim'de İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladı, 10 Ekim'in ilk saatlerinde de anlaşma yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla devreye girdiği açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi de yaralandı.