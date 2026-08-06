Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a gidecek

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Duran, ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelmeleri öngörülmektedir."