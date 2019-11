Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarınıza devam edin

20 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

2020 yılının faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız şeklinde konuştu.

Yatırımcılara da seslenen Erdoğan, "Endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

"IMF ile işimiz yok"

23,5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar ödediklerini hatırlatan Erdoğan, "Mayıs 2013'te ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz" dedi.

Hükümete geldikten sonra bu kesintilerin anaparası ve nemasından oluşan, dönemin parasıyla 17 milyar liranın üzerinde bir tutarı hak sahiplerine ödediklerini anımsatan Erdoğan, "Aynı şekilde, 1987 ile 1995 yılları arasında 'konut edindirme yardımı' adıyla yapılan kesintiler vardı. Bu kapsamdaki toplam 8 milyon kişiye de 3,5 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bunlar, geçenlerde bize nasihat ediyorlardı, hatırlayın. Ne diyorlardı? 'Yine IMF'den biraz kredi, borç almanız lazım.' Geçen malum buraya gelenlerle özel toplantılar yaptılar, ondan sonra kıvırmaya başladılar. 'Yapılır, yaparız, bunu yapmakta bir sakınca yok.' Tamam da size mi kaldı? Siz zaten zamanında yaptınız, bu ülkeyi duman ettiniz. Fakat biz geldik bu borçlanmayı ödedik, defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok, biz bize yeteriz. Dikkat ederseniz bunların hepsi de bizden önceki dönemlerde toplanıp harcanan, ödemesi bize kalan borçlardır. Hep söylüyorum; devlet, milletine borçlu olamaz diyerek biz tüm bu meseleleri çözdük."

"Faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak"



Erdoğan, 2003-2018 yıllarında ortalama yüzde 5,6 büyüttükleri Türkiye'nin satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi haline geldiğini belirtti.

2002'de yıllık sadece 70 milyar lira yatırım yapan Türkiye'nin, bugün yıllık 1 trilyon liranın üzerinde yatırım seviyesine ulaştığına işaret eden Erdoğan, genel ticaret sistemindeki ihracatın 180 milyar doları geçerek her ay rekor tazelediğini vurguladı.

Erdoğan, "Bu yılın ilk 9 ayında dünya ihracatı yüzde 2,6 azalırken Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,9 oranında yükselmiştir. Cari işlemler dengemiz artık açık değil, fazla veriyor. Bu tablo, cari açık meselesinin ekonomimizin yumuşak karnı olmaktan çıkmaya başladığını gösteriyor. Döviz kurundaki ve faizlerdeki yükselme sebebiyle kamu borçlanma oranımızda bir parça artış yaşanmışsa da hala Avrupa Birliği kriterlerine göre çok iyi bir durumdayız." diye konuştu.

Enflasyonla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 inşallah, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Buradan girişimlerimize sesleniyorum. Gelin, yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Hangi sektörde çalışıyorsa, gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı artık sizlere açık ve faizdeki oranlar açık net ortada. Gel, yatırım yap. İki; diyorum ki kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme. Artık dövizle borçlanma değil, yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük. Bunu başarıyla yürütme durumundayız. Şu anda geçen yıl yaşanan sıkıntılar sebebiyle gerileyen konut, otomobil, beyaz eşya satışları ile yeni kurulan şirket sayısının yeniden yükselmeye başlaması, ekonomideki toparlanmanın işaretlerinden biridir. Konut satışlarında ciddi artış, otomobilde ve beyaz eşyada aynı şekilde bu artışlar başladı. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi alanlarınızda, sektörünüz de yatırım yapmaya devam edin."

"Türkiye'ye yönelik husumet dalgası yönetimler ve medya nezdinde geçerli"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik yanında ekonomi alanında da kararlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirterek, demokrasi ve hukuk devletini güçlendirmeye, hak ve özgürlüklerin kullanımının genişletilmesine yönelik çalışmalarından asla taviz verilmediğine işaret etti.

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin, bu konudaki en önemli yol haritalardan biri olduğunu kaydeden Erdoğan, hiç şüphesiz son dönemdeki en büyük demokrasi hamlesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, böylece milletin doğrudan yürütme organının temsilcisi olacak kişiyi belirleyebilmesini sağladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gücünü milli iradeden alan ve hesabı yine oraya veren bir yönetim anlayışının ülkemizi çok daha güçlü kıldığına inanıyoruz. Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum; Ülkemizdeki herkes kökeni, meşrebi, mezhebi, ideolojisi ne olursa olsun birinci sınıf vatandaşımızdır. Her vatandaşımız tüm haklardan ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanabilir. Bugün artık dünyanın neresinde olursa olsun her Türk vatandaşı, ülkesinin gücünün ve desteğinin arkasında olduğunu biliyor. Türkiye'ye yönelik husumet dalgası genellikle halklar değil, yönetimler ve medya nezdinde geçerlidir. Bunun sebebi de Türkiye'nin yazılan senaryolarda kendine biçilen rolü oynamak yerine, milli bir siyaset tarzı izlemekte ısrarcı olmasıdır. Bu, birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Küresel ve bölgesel düzeyde kendi haklarımızı savunur, politikalarımızı fiilen hayata geçirirken, ekonomimizi ve demokrasimizi geliştirmekte de kararlıyız. Demokrasimizi geliştirmek için atmamız gereken yeni adımlar elbette vardır. Aynı şekilde ekonomide yapısal reformları sürdürmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bunları da önümüzdeki süreçte birer birer hayata geçireceğiz. Her bir meseleyi kendi mecrasında takip ederken, bunların birbirleriyle ilişkilerini de göz ardı etmiyoruz."

Siyasi ilişkilerdeki dalgalanmaların diğer konulara nasıl kolaylıkla sirayet ettirilebildiğinin pek çok örneğini son yıllarda ardı ardına yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Bu tablo bize her alanda aynı anda güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Demokrasiyi, ekonomiyi, güvenliği, altyapıyı hep birlikte ne kadar ileriye taşıyabilirsek, ülkemizin geleceğini o derece aydınlık hale getirebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için 2023 hedeflerine sıkı sıkıya sahip çıktıklarını değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizden sonraki nesillere miras bırakacağımız 2053 ve 2071 vizyonları ancak böyle güçlü bir temel üzerinde hayata geçirilebilir. İşte tüm bu süreci sizlerle birlikte yönetecek, başarıya ulaştıracağız. AK Parti, Türkiye'nin son 17 yılına damga vurmanın yanında geleceğinin de partisidir. Sizler partimizi ne kadar iyi temsil eder, milletimizle olan bağını ne kadar güçlendirirseniz, ülkemiz de hedeflerine o kadar hızlı ve kararlı bir şekilde yürüyebilir. Bu konuda sizlere güveniyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emekler ve bundan sonraki çalışmalarınız için her birinize tekrar şükranlarımı sunuyorum. İllerinizde, ilçelerinizde, beldelerinizde, toprağımıza, milletimize olan görevimizi yerine dört dörtlük, getirelim diyorum."