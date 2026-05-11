Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa boynumuzun borcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"nde konuştu.

Danıştay binasında gerçekleştirilen törende, Türk hukuk tarihine kök salan 1,5 asırlık bir kurum olan Danıştay’ın kuruluş yıl dönümünü ve tüm yargı camiasının İdari Yargı Günü’nü tebrik eden Erdoğan, devlet-vatandaş ilişkisinde idari yargının denge unsuru olduğunu belirtti.

Yargı reformu iradesinin sürdüğünü vurgulayarak istinaf sistemiyle yargılamanın üç dereceli hale getirildiğini ve Danıştay'ın iş yükünün önemli ölçüde azaldığını söyleyen Erdoğn, kamu yönetiminde de şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımı artıracak adımların süreceğini belirtti.

Kamusal yetkinin tahakküm değil hizmet aracı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, yargının objektif ve anayasal sınırlar içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını, yargının yasama ve yürütme üzerinde vesayet yetkisi bulunmadığını dile getirdi.

Yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz, anayasalar hem devletin temel organizasyonunu hem de devletle vatandaş arasındaki ilişkileri belirleyen normatif çerçevedir. Hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün ve iyi yönetim ilkelerinin temel DNA’sı anayasal metinlerdir.

Kanun-ı Esasi’yi takip eden dört anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi hâlen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür.

Sivil anayasa Türk siyasetinin boynunun borcu

Bu demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkânıyla önümüzde duruyor.

Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi, matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz."